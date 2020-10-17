Фото: danielkariev / youtube.com Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение команде "Сочи" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-бело-голубых"

Фото: danielkariev / youtube.com

Футболисты петербургского "Зенита" нанесли поражение команде "Сочи" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-бело-голубых".

В составе "Зенита" голы провели Вячеслав Караваев (16'), Александр Ерохин (24') и Дуглас Сантос (90+3'), у "Сочи" отличился Кирилл Заика (57').

У хозяев на 65-й минуте дебютировал полузащитник Вендел, перешедший ранее из лиссабонского "Спортинга", отмечает пресс-служба РПЛ.

"С точки зрения качества - хороший первый тайм, во втором по многим причинам стали играть менее активно, менее агрессивно. Пропустили мяч, игра стала нервозной, но, в принципе, не так много ошибались. Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу. Абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующей игре", - подвел итог встречи тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" набрал 24 очка и стал единоличным лидером в турнирной таблице. Команда Сергея Семака довела беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей - три победы и три ничьи. Последнее поражение питерцы потерпели 26 августа в гостевом матче против московского "Динамо" (0:1).