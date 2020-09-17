Asvolas / DepositPhotos Немецкий футбольный клуб пропустил 37 мячей из-за социального дистанцирования

Asvolas / DepositPhotos

В Германии любительский футбольный клуб "Рипдорф / Мольцен II" уступил своему сопернику с разгромным счетом 0:37 из-за того, что соблюдал правила социального дистанцирования, пишет издание Stuttgarter Nachrichten.

Перед игрой "Рипдорфа" с "Хольденштедтом" выяснилось, что футболисты гостей контактировали с человеком, зараженным коронавирусом. В связи с этим "Рипдорф" попросил перенести матч на другую дату, но их просьба была отклонена. В случае отказа играть футболистов могли дисквалифицировать, поэтому хозяева поля решили все-таки провести встречу.

"Перед матчем все игроки "Хольденштедта" сдали отрицательный тест на COVID-19, однако с тех пор прошло почти 14 дней. Поэтому команда предпочла действовать осторожно", - сказал журналистам представитель клуба "Рипдорф/Мольцен II" Патрик Ристоу.

В результате футболисты "Холденштедта" 37 раз беспрепятственно поразили ворота "Рипдорфа", которые наблюдали за голевой феерией с безопасного расстояния.