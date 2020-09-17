Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Арбитражный суд города Москвы не удовлетворил иск футбольного клуба "Локомотив" к бывшему гендиректору Ильи Геркусу о взыскании с него около 135 млн рубле

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Арбитражный суд города Москвы не удовлетворил иск футбольного клуба "Локомотив" к бывшему гендиректору Ильи Геркусу о взыскании с него около 135 млн рублей.

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В конце января "Локомотив" подал исковое за-явление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. Геркус заявил, что не признает претензий клуба. Позднее сумма иска была снижена.

"Рад тому, что справедливость восторжествовала и мы достигли положительного результата на этом этапе. Склоняюсь к тому, что сторона обвинения будет его обжаловать. Если "Локомотив" не будет дальше подавать апелляцию, я как минимум хочу компенсировать судебные издержки, как максимум - моральный ущерб", - сказал журналистам Геркус.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хеведес, Гжегож Крыховяк и Федор Смолов. Также во время его работы в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" становился чемпионом в 2002 и 2004 годах.