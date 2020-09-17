ХК Барыс / YouTube Шесть ближайших матчей казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в команде

ХК Барыс / YouTube

Шесть ближайших матчей казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщается на официальном сайте команды.

Решение принято в связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию у двенадцати членов команды и тренерского штаба "Барыса". Команда уйдет на двухнедельный карантин.

Таким образом, перенесены матчи "Барыса" против рижского "Динамо" (18 сентября), череповецкой "Северстали" (20 сентября), магнитогорским "Металлургом" (22 сентября), пекинским "Куньлунь Ред Стар" (27 сентября), подольским "Витязем" (29 сентября) и "Сочи" (1 октября). О дате и времени переноса матчей КХЛ сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос будет согласован с клубами.

"Барыс" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков в шести матчах.

Ранее на карантин сели хоккеисты "Йокерита". Позднее все представители финского клуба прошли соответствующее тестирование, инфекцию ни у кого не выявили, но возвращаться к соревновательному процессу команда не спешит.