Боксер Уайт собирается нокаутировать Поветкина в их повторном бою

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что намерен нокаутировать россиянина Александра Поветкина во время их боя-реванша, который должен состояться 21 ноября.

"Он смог применить свой большой опыт в первом поединке, но теперь я буду сосредоточеннее, - приводит слова Диллиана Sky Sports. - Хочу нокаутировать Поветкина и выиграть бой. Необходимо восстановить равновесие, а сделать это можно, только отправив его в нокаут. Жду момента, когда выйду на ринг и верну то, что принадлежит мне".

Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который состоялся 23 августа в британском Брентвуде.

????ACTION-PACKED AUTUMN????



???? Alexander Povetkin vs Dillian Whyte 2 is the explosive ending to the autumn schedule on Sky, featuring world title fights, Joshua Buatsi and the WBSS final ????— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 15, 2020

В активе 40-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. 32-летний Уайт не сумел впервые защитить титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Всего в его послужном списке 27 побед (18 нокаутом), два поражения.