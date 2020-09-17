В матче группового этапа Кубка России по футболу московский "Спартак" обыграл столичную "Родину" со счетом 5:1. Розыгрыш трофея с этого года проходит в новом формате.

Мячи в составе победителей забили Александр Соболев (35'), Остон Урунов (53'), Лукас Айртон (56'), Роман Зобнин (59') и Эсекьель Понсе (81'), у "Родины" отличился Магомедхабиб Абдусаламов (61'). Отметим, что Урунов и Александр Кокорин впервые вышли в стартовом составе "Спартака".

"Мы сделали свою работу, - приводит слова главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско официальный сайт клуба. - Не более и не менее того. Важно было забить довольно быстрый гол и держать высокий ритм, что нам и удалось. Нужно отдать должное "Родине": молодая команда боролась до конца. Мы забили много, моментов было еще больше. В концовке мы дали возможность поиграть нашим молодым игрокам, для них это важный опыт".

Команды выступают в группе 2, которая также представлена красноярским "Енисеем". В следующем матче группы встретятся "Родина" и "Енисей", а после красноярский клуб примет "Спартак". Точные даты матчей определятся позднее.