Совет директоров шведского хоккейного клуба "Фрелунда" принял решение изменить логотип команды, избавившись от традиционного изображения индейца на эмблеме, сообщается на официальном сайте команды.

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Изображение индейца присутствует на эмблеме "Фрелунды" с 1995 года. Из-за опасений неправильной оценки обществом старого логотипа решено поменять индейца на другой символ. Предстоящий сезон "Фрелунда" проведет с прежним логотипом по экономическим причинам, а новая эмблема будет разработана к следующему сезону.

"Изменение логотипа будет довольно сложным процессом. Сила предстоящих изменений заключается в том, что бренд, ценности и душа организации не заключены в логотипе. "Фрелунда" - намного больше, и организация будет учитывать это в процессе", - говорится в сообщении клуба.

BESLUT: Frölunda HC:s styrelse har beslutat om att klubben ska byta logotyp. Läs mer:https://t.co/hVmkDEsg3R— Frölunda Indians (@frolunda_hc) September 17, 2020

"Фрелунда" выступает в Шведской хоккейной лиге и является пятикратным чемпионом Швеции, а также четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2016, 2017, 2019, 2020). За время существования с 1944 года клуб четырежды менял логотип.