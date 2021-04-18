В Севилье футболисты "Барселона" разгромили "Атлетик" из Бильбао со счетом 4:0 в финале Кубка Испании по футболу. Точные удары нанесли Антуан Гризманн (60'), Френки де Йонг (63') и Лионель Месси (68', 72').

После этого матча капитан каталонцев стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять мячей в финалах Кубка Испании.

Месси поразил ворота соперников девять раз в десяти финалах, тем самым аргентинец превзошел легенду "Атлетика" Тельмо Сарру, который имеет в активе восемь голов в решающих матчах Кубка страны.

"Это фантастическое чувство. Мы очень счастливы и заслужили выиграть хотя бы один трофей в этом сезоне. В год перемен это очень важный титул для команды в целом. Команда всегда верила, что что-то выиграет. Это счастливый день для всех каталонцев. Мы заслужили этот успех", - приводит слова наставника "Барселоны" Рональда Кумана, который выиграл с каталонцами первый трофей в качестве тренера.

"Атлетик" проиграл во втором финале Кубка Испании за месяц. 3 апреля команда из Бильбао уступила клубу "Реал Сосьедад" в финале кубка страны 2020 года. Тот матч был отложен из-за пандемии коронавируса, изначально встреча должна была пройти 18 апреля 2020 года.

???? ???????????????????? ???????????????????????? | The first of a new era!https://t.co/XRJXlkDoMl — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2021

"Барселона" в 31-й раз стала обладателем кубка страны, команда занимает по этому показателю первое место. В активе "Атлетика" 23 победы в турнире (последний раз в сезоне-1983/84), клуб в 15-й раз уступил в финале.