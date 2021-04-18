Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик после гостевого матча чемпионата Германии, в котором его команды со счетом 3:2 победил "Вольфсбург", объявил о желании расторгнуть контракт с мюнхенским клубом.
"Я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона. Хочу расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководству о желании уйти я сообщил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой", - цитирует Флика пресс-служба "Баварии".
Напомним, Флик стал главным тренером мюнхенцев в декабре 2019 года. Под его руководством "Бавария" стала чемпионом страны, победила в Кубке Германии, Лиге чемпионов, выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии, а также клубный чемпионат мира.
Auswärtssieg! So wichtig! ????— ???????????? FC Bayern ???????????? (@FCBayern) April 17, 2021
????⚪ #WOBFCB | 2:3 pic.twitter.com/XIsDfLtkzj
За семь туров до окончания чемпионата Германии "Бавария" (68) уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая "Лейпциг" (61) на семь очков.