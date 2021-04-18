В домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" со счетом 2:1 победил ЦСКА. В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа (40', с пенальти) и Артур Юсупов (54'), у гостей точный удар нанес Игорь Дивеев (78').

ЦСКА провел четвертый матч под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича и потерпел первое поражение после смены тренера. В предыдущих трех встречах армейский коллектив уходил с поля победителем.

Всё. Несмотря на обилие моментов в концовке, уйти от поражения не смогли. #СочиЦСКА - 2:1 pic.twitter.com/En5V1lkMry — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 18, 2021

В турнирной таблице, которую возглавляет "Зенит" (55), ЦСКА (46) располагается на пятой позиции, "Сочи" (43) занимает седьмое место.