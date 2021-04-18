Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает британская газета Daily Mail .

Рассматриваются и другие европейские стадионы. При этом существует вероятность того, что одну из игр группового раунда все-таки отдадут стадиону "Тоттенхэм" в Лондоне.

- В Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу не будет иностранных волонтеров



По информации источника, ирландское правительство не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должны состояться в Ирландии. Исполком УЕФА состоится 19 апреля, именно на этом совещании будет принято окончательное решение.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Санкт-Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

England risk losing out to Russia over the right to host Dublin's Euro 2020 games | @draper_rob https://t.co/VoAUr7zKUk — MailOnline Sport (@MailSport) April 18, 2021

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля.

В Дублине планируется проведение матчей Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня) и один из матчей 1/8 финала 29 июня.