Хоккеисты "Вашингтона" победили со счетом 6:3 "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. У столичного клуба дважды отличился капитан Александр Овечкин (4', 27'), по одной шайбе забросили Дмитрий Орлов (21'), Евгений Кузнецов (36'), Конор Шири (50') и Энтони Манта (59').

В составе хозяев льда в атаке преуспели Иван Проворов (20'), Джеймс ван Римсдайк (26') и Уэйд Элисон (48').

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Наибольшее количество шайб в активе канадца Уэйна Гретцки (894), в первой пятерке нет действующих хоккеистов, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Дионн (731).

Stick taps to 7️⃣4️⃣ pic.twitter.com/HATaqMPq0S — Washington Capitals (@Capitals) April 17, 2021

"Нью-Йорк Рейнджерс" дома переиграл "Нью-Джерси" со счетом 6:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (8', 12', 59'), Райан Строум (11'), Артемий Панарин (21') и Крис Крайдер (60'), у гостей отличились Майкл Маклеод (33'), Пи-Кей Суббан (46') и Егор Шарангович (47').

"Пожалуй, хет-трик - лучший подарок себе на день рождения, - сказал Павел журналистам после матча. - Жаль, что день рождения только раз в году. Я не прочь забивать побольше. Я стал лучше понимать свою роль, стал старше, лучше понимаю хоккей, свое тело, что от меня хотят тренеры. Любому молодому игроку тяжело сразу все схватить. Надеюсь, буду играть еще лучше".

BIRTHDAY ???? PARTY ???? pic.twitter.com/p0HZtVjACU — New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021

"Вашингтон" (62 очка) возглавляет таблицу Восточного дивизиона, "Рейнджерс" (50) занимают пятое место, "Филадельфия" (46) располагается на шестой строчке, "Нью-Джерси" (34) идет седьмым.