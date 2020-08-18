Авторитетный финансовый журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2020 году. Лидером стала 22-летняя американская теннисистка Наоми Осака, побившая рекорд Марии Шараповой и обогнавшая Серену Уильямс.

Девять из десяти представительниц первой десятки рейтинга 2020 года - теннисистки. Единственное исключение - это вице-капитан женской сборной США по футболу Алекс Морган. Футболистка заняла десятое место с годовым доходом 4,6 млн долларов.

Лидеру - Наоми Осаке - удалось обойти Уильямс, которая возглавляла рейтинг последние четыре года, и даже стать самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории, побив рекорд Марии Шараповой (в 2015 году Шарапова заработала 29,7 млн).

Замкнула тройку австралийка Эшли Барти, получившая рекордные призовые в истории как мужского, так и женского тенниса за победу на итоговом турнире WTA в Шэньчжэне - 4,4 млн, а общая сумма призовых спортсменки достигла 11,3 млн. Уильямс в 2020 году стала богаче на 36 млн, а Осака - на 37,4 млн.

Большую часть совокупных доходов теннисным примам принесли сделки с различными брендами. Для оценки финансов спортсменок Forbes учитывал их призовые на турнирах, заработную плату, бонусы, выплаты по рекламным контрактам и гонорары за публичные выступления, полученные в период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года.

Отмечается, что пандемия COVID-19 оказала лишь незначительное воздействие на доходы спортсменок: теннисистки, к примеру, лишились призовых лишь за 2,5 месяца отмененных турниров. Тем не менее, в следующем отчетном периоде их доходы значительно сократятся из-за отмены множества соревнований и сокращения спонсорских поступлений, напрямую зависящих от числа проведенных матчей.