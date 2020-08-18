NHL / twitter.com "Каролина" без Андрея Свечникова оказалась на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли

NHL / twitter.com

"Бостон" одержал волевую победу над "Каролиной" в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив четыре шайбы в третьем периоде. Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:3 в пользу бостонцев, которые повели в серии до четырех побед 3-1.

После двух периодов "Каролина" усилиями Джастина Уильямса (10') и Джордана Мартинука (33') вела со счетом 2:0, однако на заключительном игровом отрезке "Бостон" забросил четыре шайбы с разницей в семь минут. Их авторами стали Джейк Дебраск (48', 55'), Коннор Клифтон (51') и Брэд Маршанд (52'). Окончательный счет на 59-й минуте установил игрок "Каролины" Теуво Терявяйнен.

"Брюинз" нанесли первые 16 бросков в створ в заключительном периоде, а игроки "Харрикейнз" не могли попасть в рамку до гола Терявяйнена.

Four straight goals to complete the comeback.



What a night for the @NHLBruins - owners of a 3-1 series lead. #StanleyCup pic.twitter.com/2iy8pO4TQZ— NHL (@NHL) August 18, 2020

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников пропустил матч из-за повреждения, полученного в третьей игре серии. Он наблюдал за встречей с трибуны с фиксирующим ботинком на правой ноге.

Пятая игра серии состоится 19 августа в Торонто, где из-за пандемии коронавируса проходят все матчи Восточной конференции. Встречи Западной конференции принимает Эдмонтон. Все игры проходят без зрителей.