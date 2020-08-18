Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" на своем официальном сайте сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

После возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске у игроков, членов тренерского штаба и персонала выявлено одиннадцать случаев заражения коронавирусом.

В течение трех суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора.

"В связи с данными обстоятельствами, ХК "Сибирь" вынужден отказаться от участия в Кубке губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения", - говорится в заявлении клуба.

На Мемориале Ромазана, который прошел в Магнитогорске с 10 по 14 августа, кроме "Сибири", играли также местный "Металлург", хабаровский "Амур" и екатеринбургский "Автомобилист". Новосибирская команда стала победительницей соревнований.

????"Сибирь" побеждает "Амур" 5:2 и выигрывает Турнир Ромазана! pic.twitter.com/wBZ4uFwkX5— Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 14, 2020

Ранее о массовых случаях заражения COVID-19 сообщалось в московских ЦСКА и "Спартаке", фарм-клубе столичного "Динамо", в омском "Авангарде", череповецкой "Северстали", а также в ХК "Сочи".