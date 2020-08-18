Пресс-служба Президента России В России хотят снять документальный фильм в жанре спортивной драмы о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фильм был представлен на очной защите документальных спецпроектов в Министерстве культуры РФ

Пресс-служба Президента России

В России хотят снять документальный фильм в жанре спортивной драмы о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фильм был представлен на очной защите документальных спецпроектов в Министерстве культуры РФ.

Как сообщается на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения, снимать его будет "Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений "Остров".

Режиссер - Юлия Бобкова, которая снимала фильмы про конструктора Михаила Калашникова, композитора Олега Каравайчука и остров Сахалин.

"Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?" - говорится в описании картины.

Бюджет документального кино о Тутберидзе составит порядка 11 миллионов рублей.

Фильм уже участвовал в питчинге в 2019 году, но не получил поддержку от государства.