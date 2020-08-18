"Интер" вышел в финал Лиги Европы, разгромив донецкий "Шахтер"

Итальянский футбольный клуб "Интер" разгромил украинский "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы УЕФА и сразится за трофей с испанской "Севильей".

Встреча в немецком Дюссельдорфе завершилась со счетом 5:0 в пользу "Интера", в составе которого отличились Лаутаро Мартинес (19', 74'), Данило Д'Амброзио (64') и Ромелу Лукаку (78', 84'), который установил рекорд турнира, отличившись в десяти играх подряд (14 голов).

В финале второго по значимости еврокубка "Интер" 21 августа в Кельне сыграет с испанской "Севильей", которая в воскресенье в другом полуфинале одолела английский "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Итальянские клубы не играли в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы с 1999 года и не побеждали в еврокубках с 2010 года, когда "Интер" выиграл Лигу чемпионов.

Рекорд! Лукаку забивает в 10 подряд матчах #ЛигаЕвропы! ???????????? pic.twitter.com/QrlYWnFtWF— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 17, 2020

В финале Кубка УЕФА/Лиги Европы "Интер" оказался впервые с 1998 года. Всего миланский клуб четырежды играл в финалах турнира и одержал три победы (1991, 1994, 1998). "Севилья" является рекордсменом турнира по завоеванным титулам - в коллекции андалузцев их пять (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат плей-офф Лиги Европы был изменен: решающая стадия турнира проходит в Германии в формате "Финала восьми", все противостояния состоят из одного матча.