VitalikRadko / DepositPhotos В немецком городке Эр-Эркеншвик на 14-тысячном стадионе "Штимберг" в минувшее воскресенье прошел необычный футбольный матч. Все его участники, кроме главного арбитра, вышли на поле полностью обнаженными в знак протеста против излишней коммерциализации профессионального спорта

VitalikRadko / DepositPhotos

В немецком городке Эр-Эркеншвик на 14-тысячном стадионе "Штимберг" в минувшее воскресенье прошел необычный футбольный матч. Все его участники, кроме главного арбитра, вышли на поле полностью обнаженными в знак протеста против излишней коммерциализации профессионального спорта.

Игроки надели на себя лишь бутсы и гетры разных цветов, помогавшие различать команды. Номера пришлось рисовать вручную на голых спинах мужчин. В полной экипировке по полю передвигался лишь арбитр.

Организатором акции выступил 34-летний режиссер Геррит Старчевски. По мнению устроителя бесформенного матча, голые тела символизируют естественность и аутентичность - качества, которых нет в современном профессиональном футболе.

"Футбол системно болен, и мы решили продемонстрировать это без всяческих прикрас", - цитирует Старчевски Deutsche Welle.

Своей акцией художник хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле и против навязываемых фальшивых идеалов красоты и влияния социальных медиа.