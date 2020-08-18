Нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче", куда перейдет на правах аренды с правом последующего выкупа. Данную информацию распространили турецкие СМИ, но в "Локомотиве" ее опровергают.

Как утверждает издание Hurriyet, "Локомотиву" заплатят за 30-летнего форварда 1 млн евро, а самому Смолову в "Фенербахче" будет выплачен гарантированный гонорар в размере 1,5 млн, причем после аренды турецкий клуб будет иметь право выкупа футболиста за 4 млн.

Ожидается, что турки объявят о сделке после продажи нападающего Ведата Мурики в итальянский "Лацио" за 19 млн евро.

Тем временем председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал эту информацию "сказкой".

"Смолов в Турции? Я таких сказок уже столько начитался за последнее время. Мы столько игроков продали и в такие клубы, которые я ни разу не слышал. А продали тех, которых уже давно нет в клубе", - приводит слова Мещерякова "Чемпионат".

Напомним, что Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года из "Краснодара". Его контракт с красно-зелеными истекает в 2022-м.

В текущем сезоне он провел за клуб три матча, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Прошлый сезон форвард на правах аренды провел в испанской "Сельте", за которую сыграл 14 матчей и забил по мячу "Реалу" и "Барселоне".