Гол Златана Ибрагимовича признан величайшим в истории MLS

Гол шведского нападающего Златана Ибрагимовича в североамериканской Главной лиге соккера (MLS) признан лучшим за 25-летнюю историю турнира. Пушечный удар скандинавского гренадера в добавленное время принес победу "Гэлакси" в лос-анджелесском дерби.

Тот матч прошел 31 марта 2018 года и стал дебютным для Ибрагимовича за океаном, причем Златан оформил в нем дубль.

На первой добавленной минуте после навеса защитника швед пробил по воротам с 40 метров. Видеозапись шедевра разместил официальный Instagram лиги.

Гол Ибрагимовича набрал 12,21% голосов. Второе место занял мяч Обафеми Мартинса (10,55%), а замкнул тройку точный удар Дарлингтона Нагбе (9,59%).

Златан Ибрагимович выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с марта 2018-го по ноябрь 2019 года. В общей сложности он провел за американский клуб 58 матчей и забил 53 мяча.

В дальнейшем 39-летний швед вернулся в Европу и продолжил выступление в итальянском "Милане", за который уже играл с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Серии А Златан наколотил 11 мячей в 10 матчах.