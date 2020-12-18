MediaWhalestock / DepositPhotos ЦСКА благодаря хет-трику Федора Чалова вышел на второе место в РПЛ

MediaWhalestock / DepositPhotos

Московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и перед зимним перерывом поднялся на второе место в турнирной таблице, потеснив столичный "Спартак".

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев, в составе которых все три мяча забил нападающий Федор Чалов (2', 57', 82'). Единственный гол ростовчан в добавленное время провел Алексей Козлов (90+1').

ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (и семиматчевую с учетом игр Лиги Европы), набрал 37 очков и поднялся на вторую позицию в чемпионате, где лидирует санкт-петербургский "Зенит" (41).

В других матчах 19-го тура подмосковные "Химки" дома обыграли столичный "Локомотив" (3:2), "Краснодар" на своем поле победил "Уфу" (1:0), а "Ахмат" и "Рубин" не забили голов в Грозном (0:0).

Сезон возобновится после зимней паузы 27 февраля.