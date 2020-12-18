Мария Шарапова согласилась стать женой друга принца Гарри

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке с английским бизнесменом Александром Гилксом, с которым встречается с 2018 года. 33-летняя экс-спортсменка опубликовала в соцсетях несколько совместных фото с будущим мужем.

"Я сказал "да" с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?" - написала Шарапова в Instagram, поделившись фотографиями в ретро-стиле.

"Спасибо, что сделала меня невероятно счастливым. Жду возможности всю жизнь любить и учиться у тебя", - написал в ответ Гилкс.

41-летний Гилкс считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Он родом из семьи британских аристократов и вхож в королевскую семью Виндзоров. В детстве дружил с принцем Уильямом, а потом нашел общий язык с его братом Гарри. Некоторое время Гликс встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Александр является основателем аукционного дома Paddle 8. Он получил блестящее образование в Оксфорде, а потом изучал историю искусств в Санкт-Петербурге. Избранник Шараповой хорошо знаком с культурой ее родины и неплохо разговаривает по-русски. Бизнесмен также занимает пост в правлении Нью-Йоркской академии искусств.

Шарапову ранее связывали довольно длительные отношения с баскетболистом Александром Вуячичем и теннисистом Григором Димитровым.