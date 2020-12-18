Норвежские биатлонистки вслед за мужчинами заняли весь пьедестал почета Кубка мира

Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал почета по итогам спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Днем ранее биатлонисты из Норвегии не менее триумфально заполнили весь подиум в мужском спринте.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами быстрее всех преодолела Тириль Экхофф, с одним промахом остановившая секундомер на отметке 19 минут 38 секунд.

Компанию на подиуме ей составили соотечественницы Ингрид Тандревольд (+ 7,6 секунды; 0 промахов) и лидер общего зачета Марта Ройселанн (+24,6; 1), пробежавшая один штрафной круг.

Норвежские стреляющие лыжницы оккупировали подиум Кубка мира в третий раз в истории, ранее им это удавалось в 1988 и 2002 годах.

New day, new Norwegian podium sweep! ???????? ???? @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon



???????????? Tiril Eckhoff

???????????? Ingrid Landmark Tandrevold

???????????? Marte Olsbu Roeiseland



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/5aAqIDPbXM— IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020

Лучшей из россиянок в спринте стала Евгения Павлова, которая с чистой стрельбой финишировала 18-й (+1.05,3; 0), Анастасия Гореева стала 24-й (+1.24,5; 1), Татьяна Акимова - 33-й (+1.32,0; 2), Светлана Миронова - 39-й (+1.40,8; 3), Ульяна Кайшева - 48-й (+1.48,1; 3), а Ирина Казакевич - 61-й (+2.11,9; 4).

Отечественные биатлонисты обновили свой печальный антирекорд, не сумев завоевать награды в 35-й гонке Кубка мира подряд. В субботу в Хохфильцене мужчины и женщины проведут гонки преследования.