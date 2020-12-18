Российская штангистка Оксана Сливенко получила двухлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, информирует официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Отмечается, что дисквалификация 33-летней спортсменки отсчитывалась от 2 февраля 2018 года, поэтому срок отстранения уже истек.

В коротком сообщении ФТАР больше нет никакой информации ни о проступке Сливенко, ни о том, когда именно и где она сдала положительную пробу. Отмечается лишь, что вердикт вынесен на основании и во исполнение решений Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Оксана Сливенко - самая титулованная и единственная на данный момент олимпийская чемпионка в истории тяжелой атлетики нашей страны. Помимо золотой олимпийской медали, в послужном списке спортсменки три победы на чемпионатах мира (2006-2007, 2011) и шесть - на европейском первенстве (2007, 2009-2013).

Летом 2017 года прославленная штангистка заявила о возобновлении карьеры, которую приостановила в конце 2013-го, и желании выступить на Олимпийских играх в Токио. Однако потом внезапно "пропала с радаров".

По информации портала "Чемпионат", в 2018 году она была включена в пул тестирования РУСАДА и почти сразу же сдала положительную пробу во внесоревновательный период. С тех пор никакой и информация о слушаниях, дисквалификации или оправдании спортсменки в прессу не просачивалось.

Скорее всего это было связано с тем, что в тот же период Оксану признали олимпийской чемпионкой-2008 и вскоре передали ей золотую медаль китаянки Лю Чуньхун, которая была уличена в допинге после перепроверки проб из Пекина.

Сливенко тогда стала второй в весовой категории до 69 кг, но спустя десять лет получила первое золото в истории российской женской тяжелой атлетики.