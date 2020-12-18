Анатолий Локоть

Официальный сайт Новосибирска Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть в ответ на решение Спортивного арбитражного суда о запрете использования российскими спортсменами национального флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира предложил им выступать под флагом бывшего Советского союза

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Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть в ответ на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования российскими спортсменами национального флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира предложил им выступать под флагом бывшего Советского союза.

Накануне CAS постановил на два года лишить российских спортсменов права выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном РФ, а страну на тот же срок лишили возможности принимать турниры. Российский триколор уже был под запретом на Играх-2018 в Пхенчхане, теперь так же будет в Токио и Пекине.

"Предлагаю асимметричный ответ - использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы - государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне", - написал Локоть в пятницу на своей странице в Facebook.

Далее 61-летний коммунист, являющийся членом президиума Центрального комитета КПРФ и первым секретарем регионального обкома партии, выступил вполне в духе сталинской риторики, назвав вердикт арбитража несправедливым и политизированным.

"Международные бюрократы от спорта, следуя антироссийской политике, проводимой США и их западными союзниками, в очередной раз показали, что принцип "спорт вне политики" так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Наряду с экономическими и политическими, вводятся санкции в спорте. Запад пытается не просто разрушить нашу страну, но и лишить нас национальной гордости. Не выйдет!" - заявил Локоть.

Отметим, что идея использования ретро-атрибутики с целью хоть как-то сгладить унизительные и позорные для страны санкции, уже приходили в головы отечественных чиновников.

В 2017 году, когда флаг РФ оказался под запретом на Олимпиаде в Пхенчхане, с аналогичной инициативой выступал депутат Алексей Воевода. Бывший бобслеист, уличенный в подмене своей мочи на Играх-2014 в Сочи, предлагал использовать бело-синий Георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты.

Год назад перед лицом новых санкций глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов предложил реанимировать черных двуглавых орлов, под которыми выступали атлеты Российской империи.

Однако олимпийские чиновники тоже поднаторели в противостоянии с Россией. В резолютивной части нынешнего решения CAS четко указано, что официально запрещены не только флаги, гербы и другая текущая национальная символика Российской Федерации, но и любая ретроспективная.