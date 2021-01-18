Европейские компании отказываются спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

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Немецкая компания Liqui Moly пополнила список компаний, отказавшихся спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его проведения в Белоруссии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление, размещенное в инстаграме бренда.

В корпорации заявили, что политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly.

Ранее спонсировать ЧМ по хоккею в 2021 году, если Белоруссия будет его соорганизатором, отказались автомобильный производитель Skoda и бренд NIVEA MEN.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Белоруссией, где подавляется протестное движение против переизбрания Лукашенко. Решение по месту проведения чемпионата мира совет IIHF может принять уже на этой неделе.