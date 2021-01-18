Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче Суперкубка Испании против "Атлетика" получил первую в клубной карьере прямую красную карточку. Ему грозит длительная дисквалификация.

В Севилье баскский клуб в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2. На голы Оскара де Маркоса (42'), Асьера Вильялибре (90') и Иньяки Уильямса (94') каталонцы смогли ответить лишь дублем Антуан Гризманна (40', 77').

В концовке дополнительного времени за откровенную грубость с поля был удален лидер "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец после контакта с Асьером Вильялибре ударил нападающего рукой по затылку.

Видео удаления Месси. Лео ударил соперника по голове и получил первую красную карточку за 753 матча в "Барселоне" ???? pic.twitter.com/6roch1vORr — Матч ТВ (@MatchTV) January 17, 2021

Эта прямая красная карточка стала первой для 33-летнего Лионеля за 753 матча в составе каталонского клуба во всех турнирах. До этого его дважды удаляли во время игр сборной Аргентины.

За грубость форварду может грозить дисквалификация до четырех матчей, если его действия не расценят как умышленную агрессию. В противном случае дисквалификация может продлиться до 12 игр.

"Атлетик" в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). "Барселона" выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.