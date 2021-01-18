На прошлой неделе президент IIHF Рене Фазель на встрече в Минске с главой белорусского государства пожаловался на давление, оказываемое на федерацию со всех сторон

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Спортивная арена. Минск

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Столица Белоруссии исключена из числа организаторов чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, из-за напряженной политической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Соответствующее решение "по соображениям безопасности" в понедельник принял совет IIHF. Место проведения турнира будет определено позднее.

"IIHF несет ответственность за всех участников чемпионата мира по хоккею и совет вправе отозвать право проведения у принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности или свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ. В ходе беспристрастной комплексной проверки эксперты пришли к выводу, что в настоящее время соблюдение этих условий невозможно", - говорится в заявлении.

В дальнейшем IIHF намерен рассмотреть возможность перехода к формату единого места проведения ЧМ-2021 в условиях "пузыря" в одной только Риге.

Due to safety and security issues, the IIHF Council will move the 2021 #IIHFWorlds from Minsk. Tournament hosting options to be evaluated. https://t.co/IcCtfOxZdc — IIHF (@IIHFHockey) January 18, 2021

Ранее Латвия отказалась принимать чемпионат вместе с Белоруссией, где жестко подавляется протестное движение против очередного переизбрания бессменного лидера белорусов Александра Лукашенко.

К призывам белорусской оппозиции о бойкоте соревнований присоединился целый ряд европейских стран. Кроме того, турнир покинуло сразу несколько крупных спонсоров , среди которых автомобильный производитель Skoda, бренды NIVEA, Tissot и Liqui Moly.

На прошлой неделе президент IIHF Рене Фазель на встрече в Минске с главой белорусского государства пожаловался на давление, оказываемое на федерацию со всех сторон. Лукашенко в ответ заявил, что его страна готова в одиночку провести "лучший чемпионат в истории".

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Добавим, что Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Белоруссию права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.