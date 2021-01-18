Алексей Миранчук

Atalanta Bergamasca Calcio / YouTube

Бывший капитан пермского "Амкара" Алексей Попов посоветовал полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку никогда не возвращаться в отечественный чемпионат, так как последний очень слаб.

В конце августа 2020 года Миранчук перешел из столичного "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", где забил три мяча в 12 матчах, в основном выходя на замену.

"Миранчуку нужна практика, понимание тактики, теория, и тренер делает все верно, потому что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше. Плюс это другая страна, другой микроклимат, даже еда другая, что может сказываться на физических качествах. Возможно, через полгодика это будет уже совсем другой футболист", - заявил Попов в интервью изданию "РБ-Спорт" .

Контракт с клубом из Бергамо истечет через два года, после чего Алексею предстоит решить: вернуться в Россию или продолжить выступление в европейских чемпионатах.

"Моя рекомендация - больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и "Порше" можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются", - добавил экс-капитан "Амкара".