Александр Овечкин открыл счет заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ

Michael Miller / wikimedia.org

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Встреча завершилась победой "Пингвинов" в послематчевой серии буллитов со счетом 4:3.

Свою первую в текущем сезоне шайбу Овечкин забросил в конце первого периода, добив ее в ворота после передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Помимо гола, Александр записал на свой счет одну результативную передачу.

35-летний патриарх НХЛ забил 707-й гол в заокеанской карьере. Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю, от идущего седьмым Майка Гартнера его теперь отделяет одна шайба.

Отметим, что в этой встрече Александр нанес 11 бросков в сторону ворот "Питтсбурга" и ближе всего к дублю был в третьем периоде, когда шайба после его фирменного щелчка попала в две штанги и вылетела в поле, а вишенкой на торте невезения стал нереализованный буллит, на чем встреча закончилась.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не сумел набрать очков в третьем матче подряд со старта сезона.