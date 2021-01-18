Александр Овечкин открыл счет заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга". Встреча завершилась победой "Пингвинов" в послематчевой серии буллитов со счетом 4:3.
Свою первую в текущем сезоне шайбу Овечкин забросил в конце первого периода, добив ее в ворота после передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Помимо гола, Александр записал на свой счет одну результативную передачу.
35-летний патриарх НХЛ забил 707-й гол в заокеанской карьере. Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю, от идущего седьмым Майка Гартнера его теперь отделяет одна шайба.
7️⃣0️⃣7️⃣ pic.twitter.com/QyXIwuBetj— Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2021
Отметим, что в этой встрече Александр нанес 11 бросков в сторону ворот "Питтсбурга" и ближе всего к дублю был в третьем периоде, когда шайба после его фирменного щелчка попала в две штанги и вылетела в поле, а вишенкой на торте невезения стал нереализованный буллит, на чем встреча закончилась.
pain pic.twitter.com/GP9Od7YtBn— Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2021
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не сумел набрать очков в третьем матче подряд со старта сезона.