Спортсмены признались в страхе перед вакцинацией от коронавируса

АГН Москва / Кирилл Зыков

Лучшая легкоатлетка России последних лет, действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не планирует делать прививку от коронавируса из-за опасений за свою физическую форму.

"Я как спортсмен переживаю, как на мой организм и форму повлияет вакцина. Пока это необязательно, я воздерживаюсь от вакцинации. Жду развития ситуации, так как пока не услышала от антидопинговых организаций, что это все официально разрешено", - заявила Ласицкене в интервью ТАСС.

Спортсменка добавила, что определяющим фактором в этом вопросе могут стать одобренные по всему миру "паспорта вакцинации", которые будут необходимы для въезда в ту или иную страну.

"В общем, добровольно я пока что не иду, - добавила спортсменка. - Это мое мнение, потому что я спортсмен и на мою форму может повлиять любой чих, любой укол".

О своем отношении к вакцинации также рассказал известный российский футболист Дмитрий Тарасов.

"Обсуждали это с женой. Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее "за". Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо все узнавать. Если ее переубедить, то она тоже будет готова", - приводит слова Тарасова портал " Чемпионат ".

"Вакцинц за сколько сделали? Где-то за год? Ну вот, наверное, из-за этого. Такие вакцины за год... Люди десятками лет над таким работают. Государству сейчас надо показать всем, что она работает, чтобы никто не боялся, чтобы все все понимали. Люди сейчас живут в страхе, не доверяют государству в каких-то моментах. Отношение к вакцине - подтверждение этому. Некоторые вообще боятся, что будут чипировать. Поэтому надо просто показать, что все хорошо и все безопасно", - подчеркнул футболист.

11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Векторная вакцина на основе аденовируса человека была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.