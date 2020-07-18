Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов под угрозой тотального запрета на участие россиян в международных соревнованиях по легкой атлетике рассматривает вариант смены спортивного гражданства. Он обрисовал печальную картину в свете полной дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

С 2015 года отечественные атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, однако из-за новых нарушений в ВФЛА их лишают даже этих "привилегий".

"Сейчас я занимаюсь вопросами возможного переезда Тимура из России и выясняю, нужно ли ему в случае смены спортивного гражданства отбывать трехлетний карантин, - сообщила ТАСС менеджер спортсмена Ольга Назарова. - Будет ли его новой страной Белоруссия? Признаюсь, это государство есть в нашем списке, как и Казахстан со Словакией, но делать свой выбор Тимур будет только тогда, когда прояснится ситуация с карантином и станет окончательно ясно, что ВФЛА ждут еще более жесткие санкции".

Сам Моргунов заявил, что ему обидно, что у спортсменов его поколения нет возможности выступить на самых престижных соревнованиях.

"Обидно, что все могут разбежаться, и печально, что наше поколение, которое ни в чем не виновато, попало в такую беду. Представляете, у скольких людей отобрали мечту? Мы ведь все грезили спортивными успехами с детства. Много лет отдали этому, прошли через травмы. И что теперь? Знай, что все будет так, кто-то мог бы уйти в учебу, пойти по другой стезе. Но сейчас-то прошлого не вернуть. И те, кто посвятил себя легкой атлетике, оказываются в тупике. От этого огромное разочарование. Наш вид спорта в России гибнет", - заявил Тимур в интервью "Известиям".

"Легкую атлетику и свою Родину я меньше любить не стал, Челябинск всегда будет родным городом. Но нам не оставляют выбора. Не скрываю: если будет возможность выступать за другую сборную - я уйду. Ведь на нас просто наплевали. Вот у нас президент федерации взял и ушел спустя несколько месяцев. Ничего не сделав", - добавил он.

Тимур Моргунов, выигравший на чемпионате Европы 2018 года в Берлине серебряную награду с результатом 6,00 м, имеет квалификационный норматив для выступления на Олимпиаде в Токио. В конце августа 2018 года он стал победителем финала Бриллиантовой лиги, а сезон-2019 он фактически пропустил из-за травм. В феврале 2020 года атлет занял первое место на зимнем чемпионате страны.

Ранее о намерении переехать в Белоруссию заявил представитель рекордсмена мира среди юниоров Матвея Волкова, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира.

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации с ВФЛА. Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков во вторник сообщили, что также не исключают переход под флаг другой страны.