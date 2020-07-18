Российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, рассказал о причинах, побудивших его сменить спортивное гражданство на белорусское. По словам 16-летнего атлета, он воспринял принятое его семьей решение о переезде в Минск спокойно, понимая, что это поспособствует развитию его многообещающей карьеры.

Волков не выступал за национальную сборную на международных стартах, поэтому не имеет спортивного гражданства РФ, которое вскоре станет "волчьим билетом" для всех легкоатлетов. Совет Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля готовится принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах. Выдача им нейтрального статуса уже приостановлена.

"Я же понимаю, что это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко только, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном - просто принимаю это как данность. Так сейчас нужно", - заявил Волков в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам спортсмена, другой причиной для переезда стала невозможность проводить тренировки в России.

"Все случилось на почве того, что нам не давали тренироваться в связи с коронавирусом. Не пускали ни на один стадион. В других-то странах спортсмены продолжали подготовку. Вот отец и позвонил в Белоруссию - там атлеты могли готовиться без каких-либо проблем. Уже на следующий день ему перезвонил президент федерации Вадим Девятовский. Вскоре родители слетали туда, все посмотрели, им очень понравилось - и они решили, что нужно переезжать", - рассказал Матвей.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет) и намерен в течение максимум трех лет повторить взрослый мировой рекорд (6,17 м), установленный в феврале шведом Арманом Дюплантисом.

Глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский ранее уже заявлял, что Белоруссия готова предоставить гражданство российским легкоатлетам, чтобы те имели возможность выступать на международных соревнованиях, ибо их по-человечески жаль. При этом у соседей нет стремления "озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами".

Свой возможный переезд в Белоруссию под угрозой тотального запрета на участие в международных соревнованиях по легкой атлетике уже анонсировал вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации легкой атлетике. Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков недавно также сообщили, что не исключают переход под флаг другой страны.