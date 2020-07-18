Екатерина Александровская

Фото: David W. Carmichael / commons.wikimedia.org Трагический инцидент произошел в ночь на субботу. Девушка погибла, выпав из окна с 6-го этажа, ее тело обнаружили прохожие под окнами дома

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru

В Москве погибла, выпав из окна, 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская, выступающая в парном катании за Австралию. По предварительным данным, девушка покончила с собой.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, она оставила записку, в которой было написано "Люблю".

Трагический инцидент произошел в ночь на субботу. Девушка погибла, выпав из окна с 6-го этажа, ее тело обнаружили прохожие под окнами дома на улице 1905 года.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы. Спортсменка страдала депрессией и обращалась за помощью к психологам.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Екатерина Александровская до 11 лет выступала как одиночница, а с 2012 года перешла в парное катание. В 2016-м сменила гражданство и стала выступать с Харли Уиндсором за Австралию. В 2017 году пара под руководством российских тренеров выиграла чемпионат мира среди юниоров.

На Олимпийских играх в Южной Корее пару постигла неудача - она не смогла выйти в финал соревнований. После этого Александровская и Уиндзор поменяли тренера и перебрались в Монреаль.