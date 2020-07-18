ArturVerkhovetskiy / DepositPhotos Футбольный клуб "Сочи", несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов", которая должна пройти 22 июля

ArturVerkhovetskiy / DepositPhotos

Футбольный клуб "Сочи", несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов", которая должна пройти 22 июля.

"Мы готовимся к игре", - цитирует ТАСС генерального директора клуба Дмитрия Рубашко.

При этом гендиректор не стал уточнять результаты дополнительных тестов на коронавирус и количество футболистов, не контактировавших с заразившимися представителями клуба.

Матч 29-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Сочи" 16 июля был отменен из-за выявления коронавируса у девяти представителей клуба из Краснодарского края.

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове", московском "Динамо", "Оренбурге" и "Уфе". Причем ростовчане в свое время просили сочинцев о переносе матча из-за вспышки в своей команде, но получили отказ и вынуждены были выставить на игру своих юных кадетов, проигравших Кокорину и компании со счетом 1:10.

Перед 30-м туром команда "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и гарантировала себе сохранение прописки в Премьер-лиге вне зависимости от того, состоится игра против "Крыльев Советов" или нет.

Располагающиеся на 15-й строчке самарцы, даже в случае присуждения им технической победы, распрощаются с элитой. Помешать этому может только отказ завоевавших право на повышение в классе "Химкок" играть в РПЛ. Решение по этому вопросу руководство подмосковного клуба должно принять 20 июля.