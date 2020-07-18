gints.ivuskans / DepositPhotos Московский "Спартак" приостановил подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за выявления коронавирусной инфекции у нескольких игроков и сотрудников клуба

gints.ivuskans / DepositPhotos

Московский "Спартак" приостановил подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за выявления коронавирусной инфекции у нескольких игроков и сотрудников клуба.

Как сообщает пресс-служба команды, у троих игроков клуба инфекция была обнаружена до начала общего тренировочного сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции по месту жительства. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Заболевшие были изолированы в одноместных номерах гостиницы для получения необходимого лечения со стороны медицинского штаба.

Еще одно тестирование было проведено 15 июля перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске, положительные результаты тестов зафиксировали у шестерых игроков и одного сотрудника, заболевшие были изолированы по месту пребывания. Игрокам с отрицательными анализами было получение разрешение на участие в тренировочном процессе в Новогорске.

Подчеркивается, что у всех заболевших инфекция протекает в легкой форме.

"После консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске. По результатам тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора "Спартака", - сказано в релизе.

Защитник "Спартака" Андрей Зубарев сообщил в Instagram, что заразился вирусной пневмонией.

"Все мы слышали о каком-то там вирусе, все издалека, пока это не касается тебя и твоих близких. Делаем выводы. Берегите себя, доверяйте только людям, с кем вы живете в одних стенах, в ком вы уверены, как, где и с кем они виделись, использовали ли средства защиты. Повремените пока с друзьями, родственниками, потом они вам скажут спасибо. Штука эта неприятная. Всем здоровья", - написал хоккеист.

Прошлый сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, новый должен стартовать 2 сентября, эта дата была объявлена как предварительная.