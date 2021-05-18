"Сочи" вернул футболиста Антона Заболотного в московский ЦСКА

Артем Гусев / wikimedia.org

Футболист "Сочи" Антон Заболотный покинул черноморскую команду и продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщил РИА "Новости" владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

"Антон Заболотный ушел из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", - сказал Ротенберг.

Ожидается, что к армейцам нападающий и сборной России, которому в июне исполнится 30 лет, присоединится на правах свободного агента.

Заболотный воспитывался в школе ЦСКА с 13 лет, однако так и не провел за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба его отправляли на правах аренды в "Волгарь", "Урал" и брянское "Динамо", а впоследствии выступал за "Уфу", "Факел", "Тосно" и "Зенит".

Цвета "Сочи" Антон защищал с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ), забив в них девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Тем временем московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе из команды венесуэльского нападающего Саломона Рондона. В связи с истечением срока аренды он возвращается в китайский "Далянь Про".

Саломон Рондон покинул #ЦСКА в связи с истечением срока аренды.



Желаем @salorondon23 успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/Oqr5EMzu81 pic.twitter.com/0MKS4gWw35 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2021

Всего за ЦСКА нападающий отыграл 13 матчей, забив в них четыре мяча.