"Зенит" взлетел на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира

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Санкт-петербургский "Зенит" поднялся на 33-е место в рейтинге самых дорогих брендов футбольных клубов по версии авторитетной английской консалтинговой компании Brand Finance. "Зенит" - единственный российский клуб, вошедший в топ-50 ежегодного рейтинга.

Ценность бренда сине-бело-голубых за год выросла на 35% до 135 миллионов евро.

Как отмечается в исследовании , это самый большой прирост среди всех представителей рейтинга. По сравнению с 2020 годом детище "Газпрома" поднялось на 16 позиций.

Первую строчку в списке, как и в прошлом году, занял мадридский "Реал", хотя стоимость его бренда и упала с 1,572 млрд до 1,499 млрд долларов. Второе место в рейтинге сохранила "Барселона" (1,487 млрд), третье - "Манчестер Юнайтед" (1,327 млрд).

????| Real Madrid is, for the 3rd consecutive year, the most valuable football brand in the world according to the 'Football 50 2021' report, published by the Brand Finance consultancy. Our club has a brand value of 1,276 million euros.@realmadrid pic.twitter.com/x450oOJTsp — Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 17, 2021

В топ-10 также вошли "Манчестер Сити" (1,118 млрд), "Бавария" (1,068 млрд), "Ливерпуль" (973 млрд), "Пари Сен-Жермен" (887 млрд), "Челси" (769 млрд), "Тоттенхэм" (723 млрд) и "Арсенал" (675 млрд).

При подготовке отчета Brand Finance учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.