"Зенит" взлетел на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира
DepositPhotos / chekat
"Зенит" взлетел на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира
 
 
 
"Зенит" взлетел на 33-е место в списке самых дорогих футбольных брендов мира
DepositPhotos / chekat

Санкт-петербургский "Зенит" поднялся на 33-е место в рейтинге самых дорогих брендов футбольных клубов по версии авторитетной английской консалтинговой компании Brand Finance. "Зенит" - единственный российский клуб, вошедший в топ-50 ежегодного рейтинга.

Ценность бренда сине-бело-голубых за год выросла на 35% до 135 миллионов евро.

Как отмечается в исследовании, это самый большой прирост среди всех представителей рейтинга. По сравнению с 2020 годом детище "Газпрома" поднялось на 16 позиций.

Первую строчку в списке, как и в прошлом году, занял мадридский "Реал", хотя стоимость его бренда и упала с 1,572 млрд до 1,499 млрд долларов. Второе место в рейтинге сохранила "Барселона" (1,487 млрд), третье - "Манчестер Юнайтед" (1,327 млрд).

В топ-10 также вошли "Манчестер Сити" (1,118 млрд), "Бавария" (1,068 млрд), "Ливерпуль" (973 млрд), "Пари Сен-Жермен" (887 млрд), "Челси" (769 млрд), "Тоттенхэм" (723 млрд) и "Арсенал" (675 млрд).

При подготовке отчета Brand Finance учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.