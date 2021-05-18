Экс-тренер Владимира Кличко анонсировал возвращение украинца на профессиональный ринг

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Украинский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко намерен возобновить карьеру на профессиональном ринге. Об этом заявил его бывший тренер Али Башир.

По мнению наставника, 45-летний Владимир находится в прекрасной форме. Он одолеет любого из "большой тройки" нынешних тяжеловесов - Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера - и превзойдет рекорд легендарного Джорджа Формана.

"Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю хорошо Владимира Кличко, у меня с ним крепкие отношения. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю на Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США - все смеялись, но теперь никто не смеется", - цитирует Башира портал "Чемпионат" .

Ранее и сам Владимир Кличко заявил, что еще может возобновить карьеру ради рекорда. В свое время Джордж Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. Кличко-младшему, подумывающему превзойти это достижение, сейчас 45 лет и 54 дня.

"Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней - Джошуа, Фьюри и Уайлдера", - добавил бывший тренер украинца.