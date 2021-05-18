Российские пловцы ударно стартовали на чемпионате Европы в Будапеште

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Российские пловцы ударно стартовали в соревновательной программе чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште, одержав две победы в первый день турнира и побив рекорд мира.

Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников победили в эстафете 4х100 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 10,41 секунды. Второе место заняла команда Великобритании - 3.11,56, третье - сборная Италии - 3.11,87. Попутно сборная России превзошла рекорд соревнований, установленный в августе 2014 года сборной Франции (3.11,64).

Климент Колесников установил новый мировой рекорд в полуфинальном заплыве на 50 метров на спине. Он остановил секундомер на отметке 23,93 секунды и побил свое же достижение (24,00), установленное в 2018 году.

Тем временем Мартин Малютин с результатом 3 минуты 44,18 секунды первенствовал в финальном заплыве на дистанции 400 м кролем. Вторым стал австриец Феликс Аубек (3.44,63), третьим - литовец Данас Рапшис (3.45,39).

#aquatics2020bp ????????

SWIMMING ????‍♀️????‍♂️

WORLD RECORD: Kliment Kolesnikov 50M BACK 23.93



⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/uZ0RGYAeM8 — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 17, 2021

"Два золота и рекорд мира - это очень хорошее начало соревнований. Специально к этому чемпионату Европы команда не готовилась, выступает к сходу. В Будапеште действуют жесткие меры ограничения из-за пандемии, но, как мы видим по первому дню, спортсмены справляются со своей задачей", - заявил РИА "Новости" глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.