Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Иваном Телегиным

Сидик из ПТУ / wikimedia.org

Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Иваном Телегиным, который накануне покинул московский ЦСКА. Соглашение с 29-летним нападающим обладатели Кубка Гагарина заключили на два года.

В понедельник Телегин по обоюдному соглашению сторон разорвал действующий контракт с армейским клубом, за который выступал на протяжении семи сезонов. В 365 матчах за ЦСКА форвард набрал 99 (41+58) очков по системе гол плюс пас, трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020) и однажды выиграл Кубок Гагарина (2019).

В составе сборной России бывший муж певицы Пелагеи завоевал золотые медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятерок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально", - отметил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Посмотрим на Ивана Телегина в деле - он хорош ???? pic.twitter.com/IME1thRFRA — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 18, 2021

Добавим, что соперником "Авангарда" в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был именно московский ЦСКА.