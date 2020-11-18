Pixabay.com Баскетболисты "Химок" одолели "Зенит" в российском дерби Евролиги

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Баскетболисты петербургского "Зенита" на своей площадке уступили подмосковным "Химкам" в российском дерби в рамках девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась поражением "Зенита" со счетом 83:88 (27:19, 20:25, 20:19, 16:25). В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Алексей Швед (24 очка), у хозяев столько же баллов набрал защитник Билли Бэрон.

"Химки" одержали вторую победу в текущем розыгрыше Евролиги и поднялись на 16-е место в турнирной таблице. "Зенит", пропустивший ряд встреч из-за коронавируса, с тремя победами располагается на 10-й позиции.

.@Khimkibasket came from behind to claim an 83-88 victory over Zenit St Petersburg on the road



Highlights... pic.twitter.com/zZ8UAbDbwK— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2020

В следующем туре подмосковный клуб 19 ноября примет турецкий "Эфес", а петербуржцы днем позже сыграют в гостях с немецкой "Альбой".

В другом матче девятого тура московский ЦСКА в Каунасе нанес поражение литовскому "Жальгирису" - 87:78 (26:17, 19:21, 21:20, 21:20). В составе армейцев наибольшую результативность показал Майк Джеймс (27 очков), у литовского клуба выделялся Мариус Григонис (19).

.@cskabasket grabbed its fourth consecutive win by topping Zalgiris Kaunas 78-87



Highlights... pic.twitter.com/LcGBRlGvul— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2020

Эта победа стала для московской команды четвертой кряду в текущем сезоне еврокубка и позволила ей подняться на третье место в турнирной таблице. В десятом туре 19 ноября армейцы встретятся на выезде с немецкой "Баварией".