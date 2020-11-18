Helmuts Rudzītis / wikimedia.org Сборная России по бобслею отстранена от участия в стартовом этапе Кубка мира, который стартует 21 ноября в латвийской Сигулде. Поводом для отстранения послужило заражение трех бобслеистов коронавирусом, а также несоблюдение спортсменами социальной дистанции

Helmuts Rudzītis / wikimedia.org

Сборная России по бобслею отстранена от участия в стартовом этапе Кубка мира, который стартует 21 ноября в латвийской Сигулде. Поводом для отстранения послужило заражение трех бобслеистов коронавирусом, а также несоблюдение спортсменами социальной дистанции.

Директор трассы в Сигулде Дайнис Дукурс заявил, что "здесь нет никакой политики" и сослался на правила Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), хотя COVID-19 был выявлен не только у россиян.

"У трех российских бобслеистов в результате тестирования был обнаружен коронавирус, фамилии их я не знаю, - заявил Дукурс ТАСС. - Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны отсидеть здесь несколько дней на карантине".

Директор трассы добавил, что сборная России по бобслею, скорее всего, будет вынуждена пропустить и второй латвийский этап, который также пройдет в Сигулде с 28 по 29 ноября.

"Мы здесь очень жестко соблюдаем правила, ходим в масках и соблюдаем социальную дистанцию в два метра, - отметил Дукурс. - Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдал никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы".

Между тем тесты ряда бобслеистов сборных Австрии и Швейцарии, проведенные перед первым этапом Кубка мира, также дали положительный результат. Однако о тотальном отстранении этих команд речи не идет. Всего инфицировано 14 человек.

"Из-за того, как размещена российская сборная, не было возможности исключить кого-либо из числа контактировавших с зараженными, поэтому все члены сборной были помещены в карантин и не могут участвовать в обоих этапах Кубка мира, которые пройдут в Сигулде", - пояснила ТАСС генеральный директор IBSF Хайке Гроссванг.

Российские скелетонисты, в отличие от бобслеистов, смогут выступить в Сигулде, поскольку проживают отдельно. У всех скелетонистов отрицательные тесты, но во время тренировки у россиян будет отдельная раздевалка, потому что при перелете они не соблюдали социальную дистанцию.