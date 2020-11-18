Испанские футболисты нанесли немцам крупнейшее поражение в истории

Футболисты сборной Испании разгромили команду Германии в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. У победителей хет-триком отметился Ферран Торрес (33', 55', 71'), по одному голу провели Альваро Мората (17'), Родри (38') и Микель Оярсабаль (90').

Для гостей это поражение стало крупнейшим в официальных встречах. До этого главным кошмаром бундестим было поражение от Венгрии (3:8) на ЧМ-1954. Абсолютный актирекорд удерживает поражение от сборной Англии (0:9) в 1909 году, но то была товарищеская игра.

"Крайне неудачный для нас день, - цитирует UEFA.com главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. - Ничего не работало. Ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы бросили все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, позабыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно".

0️⃣:6️⃣ - самое крупное поражение сборной Германии в турнирном матче за всю историю ✅#ЛигаНаций pic.twitter.com/vRzB5WmBQG— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 17, 2020

"Это один из таких футбольных вечеров, которые, к сожалению, бывают редко. Когда все получается. Игроки включились с первой минуты и все делали правильно. Вот чего можно достичь, когда у команды есть класс и настрой", - отметил наставник сборной Испании Луис Энрике.

Испанцы в семи последних домашних матчах Лиги наций забили 30 мячей, не пропустив ни одного. Помимо Германии, они всухую побеждали Мальту (7:0), Румынию (5:0), Украину и Фарерские острова (4:0 ), Швецию (3:0) и Швейцарию (1:0).

Перед заключительным туром дружина Йоахима Лева опережала испанцев на одно очко. В итоге пиренейцы заняли первое место в группе 4 дивизиона A и вышли в полуфинал турнира. Место в плей-офф себе также обеспечила сборная Франции, выиграв группу 3.