swisshippo / DepositPhotos Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила о переносе клубного чемпионата мира-2020 с декабря на февраль следующего года из-за пандемии коронавируса

swisshippo / DepositPhotos

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила о переносе клубного чемпионата мира-2020 с декабря на февраль следующего года из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, соревнования пройдут в Катаре с 1 по 11 февраля.

Клубный чемпионат мира с участием лучших представителей континентальных конфедераций впервые был проведен в 2000 году, а с 2005 года стал проводиться регулярно в декабре каждого года. Европу на этот раз должна представить мюнхенская "Бавария" - действующий победитель Лиги чемпионов.

Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль". Всего на счету европейских клубов 12 трофеев, четыре раза турнир покорялся южноамериканским клубам, ни разу - представителям других континентов.

Следующий после февральского розыгрыш пройдет по новому формату: в турнире будут принимать участие 24 команды вместо семи, соревнования будет проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women's youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council



????➡️ https://t.co/vRwOuWPJx0 pic.twitter.com/PRbS9USqEK— FIFA Media (@fifamedia) November 17, 2020

Также ФИФА сообщила об отмене ранее уже перенесенных на 2021 год женских чемпионатов мира среди игроков не старше 20 и 17 лет.