Льюис Хэмилтон
 
Льюис Хэмилтон
canno73 / DepositPhotos

Группа депутатов парламента Великобритании призывает премьер-министра страны Бориса Джонсона рекомендовать семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона к присвоению рыцарского титула, сообщает BBC Sport.

Парламентарии считают, что гонщик Mercedes заслуживает "национального признания" после того, как сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству выигранных титулов в "королевских гонках", и сейчас самое подходящее время для посвящения его в рыцари.

Ожидается, что официальный запрос будет направлен Джонсону на этой неделе.

Аналогичное письмо еще 11 ноября отправил премьер-министру президент британской автоспортивной федерации Дэвид Ричардс.

"На протяжении многих лет Великобритания была мировым лидером в области инженерных разработок для "Формулы-1" и подготовила много отличных гонщиков, - говорится в письме Ричардса. - Теперь мы можем отпраздновать достижения величайшего из них. Нет более подходящего способа сделать это, чем наградить Льюиса Хэмилтона рыцарским титулом".

Рыцарский титул среди британских гонщиков пока имеет только Джеки Стюарт.

Добавим, что через несколько дней после седьмого триумфа в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон был признан самым влиятельным темнокожим человеком в Великобритании, возглавив Powerlist 2021.

Седьмой титул Хэмилтон завоевал 15 ноября, по этому показателю он сравнялся с рекордсменом "Формулы-1" немцем Михаэлем Шумахером. Также британец является рекордсменом по победам (94), поулам (97) и подиумам (163).