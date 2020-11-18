Группа депутатов парламента Великобритании призывает премьер-министра страны Бориса Джонсона рекомендовать семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона к присвоению рыцарского титула, сообщает BBC Sport.

Парламентарии считают, что гонщик Mercedes заслуживает "национального признания" после того, как сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству выигранных титулов в "королевских гонках", и сейчас самое подходящее время для посвящения его в рыцари.

Ожидается, что официальный запрос будет направлен Джонсону на этой неделе.

Аналогичное письмо еще 11 ноября отправил премьер-министру президент британской автоспортивной федерации Дэвид Ричардс.

"На протяжении многих лет Великобритания была мировым лидером в области инженерных разработок для "Формулы-1" и подготовила много отличных гонщиков, - говорится в письме Ричардса. - Теперь мы можем отпраздновать достижения величайшего из них. Нет более подходящего способа сделать это, чем наградить Льюиса Хэмилтона рыцарским титулом".

"With his record-breaking season this year, we believe now is the right time to do this."



A group of MPs has called on the prime minister to recommend Lewis Hamilton for a knighthood.



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Рыцарский титул среди британских гонщиков пока имеет только Джеки Стюарт.

Добавим, что через несколько дней после седьмого триумфа в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон был признан самым влиятельным темнокожим человеком в Великобритании, возглавив Powerlist 2021.

Седьмой титул Хэмилтон завоевал 15 ноября, по этому показателю он сравнялся с рекордсменом "Формулы-1" немцем Михаэлем Шумахером. Также британец является рекордсменом по победам (94), поулам (97) и подиумам (163).