Photocreo / DepositPhotos Национальная баскетбольная ассоциация определилась с датой старта нового сезона

Photocreo / DepositPhotos

Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует 22 декабря. В рамках регулярного чемпионата каждая команда проведет по 72 игры вместо 82-х.

Как сообщает пресс-служба лиги, расписание регулярного чемпионата будет опубликовано позднее двумя частями. Расписание на первую половину сезона появится к началу тренировочных сборов, на вторую - ближе к ее старту.

Предсезонные игры будут проходить с 11 по 19 декабря. На 5-10 марта запланирован перерыв между первой и второй частью регулярного чемпионата, во время которого пройдет Матч всех звезд.

NBA announces structure and format for 2020-21 season pic.twitter.com/i2tF2SQyXR— NBA (@NBA) November 18, 2020

Завершится регулярный сезон 16 мая. Далее пройдет мини-турнир за место в плей-офф между клубами, занявшими в своих конференциях 7-10-е места. Кубковые игры планируется провести с 22 мая по 22 июля.

Прошедший сезон НБА завершился 12 октября победой клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", который в финале обыграл "Майами" со счетом 4-2.