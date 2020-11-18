Carine06 / wikimedia.org Теннисист Рублев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Carine06 / wikimedia.org

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса во втором туре Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 5,7 млн долларов, и потерял шансы на выход в полуфинал.

Встреча группы "Лондон 2020" завершилась победой прошлогоднего победителя турнира, занимающего шестое место мировой классификации, со счетом 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Рублев имел матчбол на тай-брейке, но не смог им воспользоваться.

В другом матче группы австриец Доминик Тим победил испанца Рафаэля Надаля и гарантировал себе место в полуфинале.

Рублев, ранее проигравший Надалю, в заключительном матче группового этапа встретится с Тимом, который одержал две победы в двух встречах. У Надаля и Циципаса - по одной победе.

Defending champ stayin' alive!@StefTsitsipas survives a rollercoaster with Rublev 6-1 4-6 7-6(6) to set-up a showdown on Thursday with Nadal for the second semi-final spot in Group London 2020#NittoATPFinals pic.twitter.com/V0nSelaIbO— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020

23-летний Рублев впервые играет на итоговом турнире. Также в Лондоне выступает 24-летний россиянин Даниил Медведев, который в стартовом матче другой группы одолел Александра Зверева из Германии.

Сразу двое россиян сыграют на турнире во второй раз в истории - в 2000 году это удалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Побеждали на итоговом турнире россияне лишь однажды - в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко.