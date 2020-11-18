Тесты на коронавирусную инфекцию четырех представителей сборной Сербии о футболу дали положительный результат перед матчем заключительного тура Лиги наций с командой России, который должен пройти в среду в Белграде.

Как сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии, положительные результаты тестов выявлены у Сергея Милинковича-Савича, Дарко Лазовича, Джордже Николича, а также физиотерапевта команды.

Все инфицированные уже покинули сбор сербской команды и находятся на изоляции. Отмечается, что у остальных членов национальной команды результаты тестирования отрицательные.

Отметим, что накануне из-за вспышки коронавируса был отменен матч Лиги наций в Люцерне между командами Украины и Швейцарии. В лагере украинцев было выявлено семь случаев заражения, игру не дали провести местные власти.

На данный момент дружина Станислава Черчесова лидирует в группы 3, имея в активе 8 очков. Вторыми идут венгры (8), третьими - турки (6), а сербы с тремя очками идут на последней строчке.

В случае победы российская команда пойдет на повышение в классе и выйдет в лигу А турнира. Если команды сыграют вничью, россиянам придется рассчитывать на аналогичный результат в параллельной встрече команд Венгрии и Турции. Поражение оставит Россию во втором дивизионе Лиги наций. Сборная Сербии еще не потеряла шансы сохранить прописку в лиге В.