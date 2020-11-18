Украинский богатырь Алексей Новиков стал самым сильным человеком на планете
 
Украинский богатырь Алексей Новиков стал самым сильным человеком на планете
The World's Strongest Man / Twitter.com

24-летний украинский паурлифтер Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты, выиграв соревнования World's Strongest Man-2020 во Флориде (США). Он стал самым молодым атлетом в мире, получившим этот статус.

Второе место на турнире занял британский стронгмен Том Столтман. Третье - канадец Жан-Франсуа Карона.

По ходу турнира Новиков установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг. Он подал соответствующую заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Новиков стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось стать обладателем звания самого сильного человека в мире в 2004 году.

Два месяца назад Алексей потерял титул самого сильного человека Украины, проиграв Павлу Кордияке, но на мировом первенстве смог реабилитироваться.

Турнир World Strongest Man-2020 прошел с 11 по 15 ноября. Изначально соревнования должны были пройти в мае, но были перенесены из-за пандемии.