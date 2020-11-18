Украинский богатырь Алексей Новиков стал самым сильным человеком на планете

24-летний украинский паурлифтер Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты, выиграв соревнования World's Strongest Man-2020 во Флориде (США). Он стал самым молодым атлетом в мире, получившим этот статус.

Второе место на турнире занял британский стронгмен Том Столтман. Третье - канадец Жан-Франсуа Карона.

По ходу турнира Новиков установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг. Он подал соответствующую заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

???? On the World Stage ????



???? Oleksii Novikov ????????

???? @stoltman_tom ????????

???? JF Caron ???????? pic.twitter.com/m51Wi0V5pJ— The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) November 16, 2020

Новиков стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось стать обладателем звания самого сильного человека в мире в 2004 году.

Два месяца назад Алексей потерял титул самого сильного человека Украины, проиграв Павлу Кордияке, но на мировом первенстве смог реабилитироваться.

After a six-month delay due to COVID-19, a new World's Strongest Man was crowned last night.



The highlight was his partial deadlift of 1,185 pounds.



"When I walk in, I think, 'Hmm, it's not heavy. It's no problem,'" Oleksii Novikov said.https://t.co/Y7M468W0EY— Tom Schad (@Tom_Schad) November 16, 2020

Турнир World Strongest Man-2020 прошел с 11 по 15 ноября. Изначально соревнования должны были пройти в мае, но были перенесены из-за пандемии.